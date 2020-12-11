Син Кернеса спростував інформацію про відмову другої нирки у батька

Досі не відомо, коли Геннадій Кернес повернеться до Харкова

Кернес-молодший каже, що говорив з батьком тиждень тому

Син мера Харкова Геннадія Кернеса, депутат Харківської обласної ради Кирило Кернес спростував інформацію про те, що у його батька відмовила друга нирка.

Він зв’язувався з батьком тиждень тому, і про діаліз тоді не йшлося, повідомляє Kharkiv Today.

«У мене немає інформації про те, що у Геннадія Кернеса відмовила нирка, про те, що говорить пан Фукс краще запитати у самого Фукса. Я говорив з батьком по телефону тиждень тому, він насилу, але говорить», - сказав Кернес-молодший.

Він також висловив здивування з приводу того, що Геннадій Кернес повернеться до Харкова 30 грудня: «Я не знаю, звідки в пресі взялася ця дата 30 грудня. Я не кажу, що він повернеться 30 грудня, але він точно дуже скоро повернеться».

Нагадаємо, що друг Кернеса Павло Фукс і спікер Харківської міської ради Юрій Сидоренко заявили, що у мера Харкова відмовила друга нирка, він перебуває на стовідсотковому діалізі.

Як повідомлялося 9 грудня, переобраний міським головою Харкова Геннадій Кернес оголошений мером Харкова без складання присяги.

Раніше харківські депутати запропонували обрати головуючого на сесії, щоб засідання Харківської міськради нового VIII скликання можна було проводити без відсутнього мера Геннадія Кернеса.

Також син Кернеса розповів, що його батько повернеться в Україну до 20 грудня.

На виборах мера Харкова в першому турі переміг Геннадій Кернес з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.