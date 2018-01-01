У Харкові грабіжники поранили поліцейського

Наразі поліцейський знаходиться у лікарні

У Харкові сьогодні, 19 січня 2018 року, в ході затримання злочинців поранений поліцейський. Про це у Facebook повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв. «Близько 14:00 в Харкові злочинці вчинили квартирну крадіжку. Під час переслідування один з них наніс поліцейському ножове поранення в грудну клітину. Зловмисників



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У Харкові поліцейський отримав важке поранення

Наразі поліцейський знаходиться у лікарні

У Харкові сьогодні, 19 січня 2018 року, в ході затримання злочинців поранений поліцейський.

Про це у Facebook повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв.

«Близько 14:00 в Харкові злочинці вчинили квартирну крадіжку. Під час переслідування один з них наніс поліцейському ножове поранення в грудну клітину. Зловмисників затримали», - повідомив він.

За інформацією Князєва, поліцейського доставлено до лікарні.

Наразі триває складна операція, аби врятувати життя правоохоронця.

Нагадаємо, поліцейський, який дістав тяжке вогнепальне поранення під час затримання Валентина Дорошенка, що розпочав стрілянину в Одесі, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси сталася перестрілка.

Чоловік, який поранив трьох поліцейських і був убитий їх колегами у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко.

57-річний чоловік називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну, Білорусь і Росію»), в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.



