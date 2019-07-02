На Вінниччині виявили підпільний цех з виготовлення контрафактного алкоголю



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Проводяться слідчі дії

У Могилеві-Подільському силовики виявили підпільний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю. Під час обшуку було знайдено 1500 літрів сурогату, а також більше тисячі літрів спирту. Контрафакт вилучений, проводяться слідчі дії.

У Могилів-Подільському районі під час санкціонованого огляду одного зі складських приміщень, який здійснювався міжвідомчою групою представників оперативного підрозділу ПдРУ Дежприкордонслужби, СБУ, Державної фіскальної служби та військовослужбовців мобільної прикордонної застави "Могилів-Подільський", було виявлено цех з підпільного виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв.

В ході обшуку правоохоронці виявили близько 1500 літрів сурогатного алкоголю, розфасованого у тетрапакети та п'ять пластикових ємкостей зі 1125 літрами спирту.

Окрім алкогольного сурогату було виявлено і обладнання для його виготовлення: порожні упаковки, пластикові ємкості, фільтри, водяні насоси тощо.

Контрафактний алкоголь, спирт, обладнання та інші засоби вилучено та передано представникам ДФС.

Джерело: Vinbazar