Конфлікт на ринку «Барабашово»: скоєно напад на громадськість, журналістів і поліцію



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Фото: kp.ua

Як повідомляє видання «КП в Україні», за підтримки міської влади Харкова деякі підприємці на ТЦ «Барабашово» створили так звані «ініціативні групи», які в народі вже прозвали «ІДіловці»

Представники «ініціативних груп» з ТЦ «Барабашово» не давали виконавцю виконати рішення Харківського апеляційного господарського суду, яке набуло чинності, а поліцейським, які прибули на місце події, розпорошили в обличчя газ. Про це поідомляє «КП в Україні».

Як стало відомо, увечері 8 квітня до однієї з торгових точок на ТЦ «Барабашово» для примусового виселення неплатника за рішенням суду прибули представники виконавчої служби у супроводі співробітників поліції. На місці їх оточили відповідач і його прибічники: люди, що представилися «ініціативною групою», при цьому обличчя «активістів» були закриті медичними масками. Прибічники неплатника стали підривати петарди і розпорошили в обличчя силовиків сльозогінний газ, а також стали погрожувати представникам ринку, які перебували на об'єкті. Після цього на місце було оперативно викликано підкріплення - спецпідрозділу поліції, яким вдалося погасити конфлікт.

За інформацією прес-служби ринку, крім поліцейських від дій псевдо-активістів постраждали також і представники одного з місцевих телеканалів. За підтримки міської влади Харкова деякі підприємці на ТЦ «Барабашово» створили так звані «ініціативні групи». Під приводом підготовки до створення комунального підприємства, ці підприємці відмовилися продовжувати договори оренди з адміністрацією ТЦ, а також перестали сплачувати комунальні платежі. Крім того, прибічники ініціативних груп створили різні пабліки по торговому центру в соцмережах, де систематично публікують негативну інформацію, в основному відверті фейки, щодо ситуації на ТЦ і дій адміністрації.

ТЦ «Барабашово» є одним з найбільших ринків Східної Європи. Щодня тут здійснюють торгівлю понад 15 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Середня відвідуваність становить близько 30 тисяч покупців на день.