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    У Харкові трагічно загинув 19-річний покрівельник

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    <div class="post-item__photo-author">Чоловік впав з даху будинку</div> - У Харкові трагічно загинув 19-річний покрівельник
    Чоловік впав з даху будинку
    Фото: kh.vgorode.ua

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження

    У Харкові під час покрівельних робіт 19-річний хлопець зірвався з 18-го поверху. Від отриманих ушкоджень він загинув, передає прес-служба поліції області. 

    Трагедія сталася у вівторок, 9 квітня, на проспекті Перемоги у Шевченківському районі міста. О 9:35 поліцейським повідомили, що на будівництві виявлено тіло чоловіка. За адресою виклику виїжджала слідчо-оперативна група.

    «Працівники поліції попередньо встановили, що під час покрівельних робіт 19-річний хлопець зірвався з 18-го поверху. Від отриманих ушкоджень він загинув», - розповіли правоохоронці.

    Інформацію внесли до журналу єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

    26 березня у місті Бориспіль на Київському шляху, 87/1 стався трагічний інцидент: в результаті з падіння висоти загинув чоловік.

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