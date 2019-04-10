У Харкові трагічно загинув 19-річний покрівельник



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Чоловік впав з даху будинку Фото: kh.vgorode.ua

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження

У Харкові під час покрівельних робіт 19-річний хлопець зірвався з 18-го поверху. Від отриманих ушкоджень він загинув, передає прес-служба поліції області.

Трагедія сталася у вівторок, 9 квітня, на проспекті Перемоги у Шевченківському районі міста. О 9:35 поліцейським повідомили, що на будівництві виявлено тіло чоловіка. За адресою виклику виїжджала слідчо-оперативна група.

«Працівники поліції попередньо встановили, що під час покрівельних робіт 19-річний хлопець зірвався з 18-го поверху. Від отриманих ушкоджень він загинув», - розповіли правоохоронці.

Інформацію внесли до журналу єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

26 березня у місті Бориспіль на Київському шляху, 87/1 стався трагічний інцидент: в результаті з падіння висоти загинув чоловік.