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    У Харкові СБУ викрила схему продажу та підробки ліків на 15 млн грн

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    Триває досудове слідство - У Харкові СБУ викрила схему продажу та підробки ліків на 15 млн грн
    Триває досудове слідство

    Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організували четверо жителів Харкова і Києва

    Служба безпеки України блокувала діяльність виробників фальсифікованих анаболічних і сильнодіючих ліків. Про це в понеділок, 28 вересня, повідомила СБУ.
    Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організували четверо жителів.
    Харкова і Києва. Вони отримували сировину для фальсифікату поштовими відправленнями з однієї із країн Східної Азії.
    Саме виробництво медикаментів велося кустарним способом в орендованому приміщенні в харківській промисловій зоні.
    Для підробки упаковки, голограм та інструкцій зловмисники використовували потужності однієї з
    міських друкарень, в якій працював один зі спільників.
    Надалі підробки продавалися під виглядом продукції відомих фармацевтичних виробників через інтернет-магазин. За попередніми оцінками, обсяг проданого фальсифікату оцінюється у більш ніж 15 млн грн.
    Чотирьом учасникам групи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.321-1 Кримінального кодексу. Двом із них судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Триває досудове слідство.
    СБУ бізнес слідство
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