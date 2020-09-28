У Харкові СБУ викрила схему продажу та підробки ліків на 15 млн грн



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Триває досудове слідство

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організували четверо жителів Харкова і Києва

Служба безпеки України блокувала діяльність виробників фальсифікованих анаболічних і сильнодіючих ліків. Про це в понеділок, 28 вересня, повідомила СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організували четверо жителів.

Харкова і Києва. Вони отримували сировину для фальсифікату поштовими відправленнями з однієї із країн Східної Азії.

Саме виробництво медикаментів велося кустарним способом в орендованому приміщенні в харківській промисловій зоні.

Для підробки упаковки, голограм та інструкцій зловмисники використовували потужності однієї з

міських друкарень, в якій працював один зі спільників.

Надалі підробки продавалися під виглядом продукції відомих фармацевтичних виробників через інтернет-магазин. За попередніми оцінками, обсяг проданого фальсифікату оцінюється у більш ніж 15 млн грн.

Чотирьом учасникам групи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.321-1 Кримінального кодексу. Двом із них судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Триває досудове слідство.