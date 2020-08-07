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    Події в Україні

    СБУ викрила пропагандистів, які намагалися загострити ситуацію в Україні через соцмережі

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    СБУ викрила посідників терористів, які агітували за них у соцмережах - СБУ викрила пропагандистів, які намагалися загострити ситуацію в Україні через соцмережі
    СБУ викрила посідників терористів, які агітували за них у соцмережах

    Чоловіки агітували воювати за ЛДНР і збирали кошти їм на допомогу в інтернеті

    Служба безпеки України продовжує системно протидіяти спробам антиукраїнських інтернет-провокаторів загострити внутрішню ситуацію в країні через соціальні мережі.

    Одного із таких пропагандистів співробітники спецслужби днями викрили у Сумах. Ним виявився колишній український військовий, який після відставки знехтував присягою та агітував до порушення територіальної цілісності України. Деструктивні матеріали він розміщував на персональних сторінках із майже тисячною аудиторією підписників у російській соціальній мережі. Зокрема, він публічно закликав учасників незаконних збройних формувань до ведення активних бойових дій та порушення режиму тиші на лінії розмежування.

    Чоловік виступав за підтримку незаконних збройних формувань у соцмережах
    Чоловік виступав за підтримку незаконних збройних формувань у соцмережах

    За результатами обшуків за місцем проживання відставника правоохоронці вилучили комп`ютер та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

    Про підозру у сприянні терористичній організації оголошено сепаратистському інтернет-агітатору з Кіровоградщини. Мешканець Олександрійського району адміністрував спільноти у соцмереж для збору фінансової допомоги бойовикам.

    Нагадаємо, що протягом липня СБУ припинила деструктивну діяльність трьох мешканців Закарпатської, Тернопільської та Донецької областей. За цей час також засуджено двох викритих Службою провокаторів з Одеси і Маріуполя.

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