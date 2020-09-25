СБУ викрила у Кропивницькому студію з виготовлення комуністичних пропагандистських роликів



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Під час досудового слідства чоловік та жінка повністю визнали свою провину, їм загрожує позбавлення волі на два роки

Двоє жителів облцентру знімали відеосюжети для російського медійного інтернет-проекту «Красная школа»

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили у Кропивницькому приватну відеостудію з виготовлення сюжетів для пропаганди комуністичного тоталітарного режиму. Про це повідомила речник управління СБУ в Кіровоградській області Марина Яковенкою

Оперативники спецслужби встановили, що двоє жителів облцентру знімали відеосюжети для російського медійного інтернет-проекту «Красная школа».

«Цикл так званих «пізнавальних відео» про створення і розвиток СРСР та історію РФ автори монтували на власному обладнанні. Сімейна пара також виступала як автори та ведучі роликів про соціально-політичне життя Кіровоградщини і діяльність прихильників комунізму в регіоні. Відзняті матеріали транслювали на сторінках заборонених соцмереж та російському інтернет-сайті «Красное ТВ», що підтримує діяльність керівництва так званих «Л/ДНР», – поінформувала Яковенко.

Речник зазначила, що під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці виявили та вилучили комп’ютер, який використовувався як сервер. «Віддалений доступ до нього мали співавтори з Росії. Також вилучено техніку, за допомогою якої виготовляли сюжети, жорсткі диски, карти пам’яті, USB-накопичувачі з чорновими матеріалами комуністичного проекту.

«Під час досудового слідства чоловік та жінка повністю визнали свою провину», – йдеться у повідомленні.

Рішенням районного суду особи визнані винними у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки з випробувальним терміном на рік.

Операція із викриття зловмисників проводилась спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області.