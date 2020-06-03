Депутат Запорізької міськради погорів на хабарі у 340 тис. гривень за виділення землі



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Затримали депутата в одному зі спальних масивів Запоріжжя під час отримання 243 тис. гривень хабара Фото: пресцентр СБУ

Тривають слідчі дії для встановлення інших фактів корупційної діяльності депутата та його колег

Служба безпеки України викрила депутата Запорізької міської ради на корупції у сфері землекористування. Посадовець, який є заступником голови постійної комісії з питань земельних ресурсів, систематично отримував хабарі від громадян за виділення ділянок під забудову житла та для ведення бізнесу. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зокрема, оперативники спецслужби задокументували, що депутат вимагав 340 тисяч гривень від місцевого мешканця. У таку суму він оцінив виділення земельного наділу на березі Дніпра під приватний будинок. При цьому всі необхідні документи заявник подав до міськради ще 3 роки тому, але посадовець увесь цей час створював штучні перешкоди, аби змусити його заплатити.

Затримали депутата відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному зі спальних масивів Запоріжжя під час отримання 243 тис. гривень хабара.

Кілька днів тому співробітники СБУ задокументували отримання можновладцем 97 тис. гривень авансу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших фактів корупційної діяльності депутата та його колег.

Викриття правопорушника проводилось спільно з Територіальним Управлінням ДБР, розташованим у м. Мелітополь, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим.