У Харкові сталася сутичка між українськими та італійськими ультрас

Під час бійки футбольні фанати активно застосовували піротехніку і навіть цеглини

У Харкові на площі Свободи побилися представники ультрас футбольних клубів «Шахтар» і «Рома». Про це повідомляє місцеве видання «Об'єктив». За інформацією ЗМІ, посилаючись на повідомлення очевидців у соцмережах, інцидент стався за кілька годин до початку матчу. Під час бійки футбольні фанати активно