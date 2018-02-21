У Харкові сталася сутичка між українськими та італійськими ультрас
- Вчора, 22:12
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Поліції вдалося відтіснити футбольних вболівальників
Під час бійки футбольні фанати активно застосовували піротехніку і навіть цеглини
У Харкові на площі Свободи побилися представники ультрас футбольних клубів «Шахтар» і «Рома».
Про це повідомляє місцеве видання «Об'єктив».
За інформацією ЗМІ, посилаючись на повідомлення очевидців у соцмережах, інцидент стався за кілька годин до початку матчу. Під час бійки футбольні фанати активно застосовували піротехніку і навіть цеглини.
Поліції вдалося відтіснити групи ультрас одна від одної і припинити зіткнення.
Як відомо, 21 лютого в Харкові проходить перший матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів між «Шахтарем» та «Ромою».