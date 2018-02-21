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    У Харкові сталася сутичка між українськими та італійськими ультрас

    Під час бійки футбольні фанати активно застосовували піротехніку і навіть цеглини
    У Харкові на площі Свободи побилися представники ультрас футбольних клубів «Шахтар» і «Рома». Про це повідомляє місцеве видання «Об'єктив». За інформацією ЗМІ, посилаючись на повідомлення очевидців у соцмережах, інцидент стався за кілька годин до початку матчу. Під час бійки футбольні фанати активно
    • Вчора, 22:12
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    Поліції вдалося відтіснити футбольних вболівальників
    Поліції вдалося відтіснити футбольних вболівальників

    Під час бійки футбольні фанати активно застосовували піротехніку і навіть цеглини

    У Харкові на площі Свободи побилися представники ультрас футбольних клубів «Шахтар» і «Рома».

    Про це повідомляє місцеве видання «Об'єктив».

    За інформацією ЗМІ, посилаючись на повідомлення очевидців у соцмережах, інцидент стався за кілька годин до початку матчу. Під час бійки футбольні фанати активно застосовували піротехніку і навіть цеглини.

    Поліції вдалося відтіснити групи ультрас одна від одної і припинити зіткнення.

    Як відомо, 21 лютого в Харкові проходить перший матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів між «Шахтарем» та «Ромою».

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