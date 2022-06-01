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    Новини

    У Харкові відкрилася благодійна виставка-аукціон картин Олександра Фельдмана

    &laquo;Мрія кожного колекціонера &ndash; бачити, що зібране ним служить людям&raquo;, &ndash; зазначив народний депутат України Олександр Фельдман - У Харкові відкрилася благодійна виставка-аукціон картин Олександра Фельдмана
    «Мрія кожного колекціонера – бачити, що зібране ним служить людям», – зазначив народний депутат України Олександр Фельдман
    фото з відкритих джерел

    Картини продають заради допомоги ЗСУ

    Вперше з початку війни у Харкові відкрилася благодійна виставка-аукціон «Нескорене мистецтво». На аукціоні продаються картини з особистої колекції народного депутата України Олександра Фельдмана, а всі отримані кошти підуть на підтримку ЗСУ, допомогу дітям та відновлення Фельдман Екопарку

    Виставка-аукціон відкрилася 1 червня у приміщенні Галереї «АВЕК» у центрі Харкова, який сильно постраждав від ворожих обстрілів. На виставці можна побачити та придбати понад півсотні картин різних українських художників.

    Усі роботи, які продаються на аукціоні, з колекції Міжнародного благодійного фонду «Фонд Олександра Фельдмана», яку засновник збирав десятиліттями. Кошти від їхнього продажу будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України, допомогу дітям, які постраждали від війни, а також на відновлення Соціально-гуманітарного мультикомплексу Фельдман Екопарк, повністю знищеного російським агресором.

    «Мрія кожного колекціонера – бачити, що зібране ним служить людям. І зараз немає сумніву в тому, що потрібно робити, кому і як слід допомагати. Це перший аукціон із серії, яку ми готуємо. Сотні робіт стануть благодійними лотами, які принесуть користь нашій армії, які врятують дітей, допоможуть відновленню», – зазначив народний депутат України Олександр Фельдман.

    За його словами, вже продано 14 картин, покупцями виступили меценати не лише з України, а й із Німеччини, США, Ізраїлю. «Велике дякую людям, які в цей непростий час протягли руку допомоги Харкову і разом з нами творять добро! Ми віримо в нашу Перемогу, віримо в гуманізм і не чекаємо на закінчення війни, щоб рухатися вперед і відновлювати втрачене», – додав Фельдман.

    Відкриття виставки «Нескорене мистецтво», незважаючи на воєнний час, зібрало багато гостей – звичайних харків'ян, бізнесменів, меценатів, волонтерів. Виставку «Нескорене мистецтво» у Харкові відкрито для відвідувачів щодня. Познайомитися онлайн з картинами, представленими на ній, і забронювати роботу, що сподобалася, можна за цим посиланням.

    Теги: Харків росія окупанти ЗСУ війна мистецтво Україна аукціон окупація #stoprussia
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    У Харкові відкрилася благодійна виставка-аукціон картин Олександра Фельдмана