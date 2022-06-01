У Верховній Раді вигадали нове покарання для нардепів від ОПЗЖ

14 квітня під час закритого пленарного засідання Верховна Рада ухвалила рішення про призупинення діяльності фракції «Опозиційна платформа – За життя». Попри це вихідці з ОПЗЖ створили дві депутатські групи

14 квітня під час закритого пленарного засідання Верховна Рада ухвалила рішення про призупинення діяльності фракції «Опозиційна платформа – За життя». Попри це вихідці з ОПЗЖ створили дві депутатські групи

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Група парламентарів із депгрупи «За майбутнє» та фракції «Слуга народу» пропонують запровадити новий вид політичної відповідальності для народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт, зареєстрований у Раді 1 червня.

Законопроєкт передбачає внесення зміни до ст. 51 Регламенту Верховної Ради «Дотримання дисципліни та норм етики народними депутатами на пленарному засіданні». А саме – політичну відповідальність народного депутата, який входить (входив) в депутатську фракцію, що була сформована політичною партією, діяльність якої зупинена (призупинена) рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

До обранців, якій пройшли до парламенту від партій, згодом заборонених РНБО, пропонується застосовувати: позбавлення права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради, урочистих засіданнях Верховної Ради, парламентських слуханнях, засіданнях Погоджувальної ради, комітетів, підкомітетів, тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісій, у роботі Лічильної комісії і офіційних парламентських делегацій України.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що 14 квітня 2022 року під час закритого пленарного засідання Верховна Рада ухвалила рішення про призупинення діяльності фракції «Опозиційна платформа – За життя». Таким чином парламент відреагував на рішення Ради національної безпеки і оборони, яка призупинила діяльність на час воєнного стану партії «Опозиційна платформа – За життя».

Водночас 21 квітня у Раді було створено депутатську групу «Платформа за життя та мир» з решток фракції «Опозиційної платформи – За життя». 22 травня 17 народних депутатів від ОПЗЖ створили депутатську групу «Відновлення України».

«На сьогоднішній день в проведенні пленарних засідань Верховної Ради, урочистих засідань Верховної Ради, парламентських слуханнях, засіданнях Погоджувальної ради, комітетів, підкомітетів, тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісій, у роботі Лічильної комісії і офіційних парламентських делегацій України беруть участь особи, які мають на меті нівелювати соборність та державний суверенітет України, пропагуючи ідею так званого «російського світу» («руского міра»), що становить особливу суспільну небезпеку», – вважають автори законопроєкту.

Нагадаємо, що в Україні триває 98-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 19 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші.

Державне бюро розслідувань викрило помічників народних депутатів від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» у сприянні країні-агресорці – Росії.