Виплати переселенцям: як отримати допомогу від Червоного Хреста

У Києві переселенці також можуть отримати сертифікати на покупки від Червоного Хреста

Програма передбачає виплату 2500 грн на одну особу

В Україні діє програма виплат для вимушених переселенців, яка була запущена за участі Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Товариства Червоного Хреста України.

Фінансова допомога в межах програми складає 2500 грн на особу. Допомогу можуть отримати всі вимушені переселенці, які змушені були покинути місця постійного проживання через повномасштабну війну Росії проти України. Виплати будуть здійснюватися на основі наявних відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.

Як отримати виплати від Червоного Хреста