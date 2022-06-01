У Тернополі заборонили пісні російською мовою

Вуличні музиканти у Тернополі більше не зможуть співати мовою окупанта

У місті заборонено виступати у траурні дні

У Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською мовою. Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

«Виконавці повинні дотримуватися неприпустимості публічного використання творів російською мовою, в тому числі які провокують розпал ворожнечі на національному, релігійному ґрунті чи мають нецензурний характер», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, на одній локації впродовж дня один музикант чи гурт можуть безперервно виступати не довше двох години без встановлення будь-яких сценічних конструкцій. Час між виступами різних музикантів повинен тривати не менше 30 хвилин.

Також заборонено виступати у траурні дні.

Нагадаємо, «Слуги народу» хочуть заборонити публічне виконання російських пісень, а також їхнє використання на радіо і ТБ. Відповідний законопроєкт №7273-д народні депутати зареєстрували у Верховній Раді.

Заборона не поширюватиметься на російських співаків, які входять до Переліку музичних виконавців, що засуджують агресію проти України. Заява про включення до відповідного переліку подається до Служби безпеки України. А вестиме й оновлюватиме перелік Рада національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, професор філології пояснив, як російська мова стала інструментом геноциду українців.

Раніше відомий мовознавець звернув увагу на одну особливість окупантів. Ці «освободітєлі», як виявилося, часто не були здатні одного речення скласти російською, бо не вивчили мови, яку прийшли захищати в Україні.