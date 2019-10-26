У Харкові викрили діяльність інтернет-магазину наркотиків



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Зловмисники продавали наркотики та психотропи через інтернет

Організував злочинну діяльність 24-річний харків’янин, який сприяв постачанню наркотичних засобів до Харківської області

Правоохоронці у Харкові викрили групу осіб, які за допомогою Інтернету, розповсюджували різні види наркотичних речовин.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Харківської області.

Згідно з повідомленням, напередодні правоохоронці затримали шістьох мешканців Харкова та області, які створили у месенджері Інтернет-крамницю та протягом тривалого часу збували шляхом «закладок« кокаїн, амфетамін, екстазі та канабіс.

Як зазначається, організував злочинну діяльність 24-річний харків’янин, який сприяв постачанню наркотичних засобів до Харківської області, контролював їх продаж та розподіляв отримані від збуту гроші. Також встановлено п'ять співучасників наркозлочинів – 22 та 62-річні жінки та 25, 36 та 62-річні чоловіки, які мали свої «обов’язки» в бізнесі.

Під час обшуків у зловмисників вилучено більше 100 тис. грн, майже 6 тис. доларів США, приладдя для фасування наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, рослини коноплі елітних сортів та інші наркотичні засоби.

З метою конспірації наркоторгівці використовували електронні гаманці для отримання грошових коштів від продажу наркозасобів. З них вони переводили гроші на банківські картки різних банків, у тому числі оформлених на інших осіб.