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    У Харкові викрили діяльність інтернет-магазину наркотиків

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    Зловмисники продавали наркотики та психотропи через інтернет - У Харкові викрили діяльність інтернет-магазину наркотиків
    Зловмисники продавали наркотики та психотропи через інтернет

    Організував злочинну діяльність 24-річний харків’янин, який сприяв постачанню наркотичних засобів до Харківської області

    Правоохоронці у Харкові викрили групу осіб, які за допомогою Інтернету, розповсюджували різні види наркотичних речовин.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Харківської області.

    Згідно з повідомленням, напередодні правоохоронці затримали шістьох мешканців Харкова та області, які створили у месенджері Інтернет-крамницю та протягом тривалого часу збували шляхом «закладок« кокаїн, амфетамін, екстазі та канабіс.

    Як зазначається, організував злочинну діяльність 24-річний харків’янин, який сприяв постачанню наркотичних засобів до Харківської області, контролював їх продаж та розподіляв отримані від збуту гроші. Також встановлено п'ять співучасників наркозлочинів – 22 та 62-річні жінки та 25, 36 та 62-річні чоловіки, які мали свої «обов’язки» в бізнесі.

    Під час обшуків у зловмисників вилучено більше 100 тис. грн, майже 6 тис. доларів США, приладдя для фасування наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, рослини коноплі елітних сортів та інші наркотичні засоби.

    З метою конспірації наркоторгівці використовували електронні гаманці для отримання грошових коштів від продажу наркозасобів. З них вони переводили гроші на банківські картки різних банків, у тому числі оформлених на інших осіб. 

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