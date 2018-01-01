Відвідувачі аптеки впіймали злодія, що намагався вкрасти дитячі пожертвування

У столиці злодій намагався вкрасти пожертвування, які збирались для дитини

У Києві поліція затримала чоловіка, який зазіхнув на скриньку із благодійними внесками. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва. За його даними, близько 20:00 до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що із аптеки на бульварі Верховної Ради невідомий забрав скриньку із благодійними внесками. На адресу негайно



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У столиці злодій намагався вкрасти пожертвування, які збирались для дитини

У Києві поліція затримала чоловіка, який зазіхнув на скриньку із благодійними внесками. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, близько 20:00 до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що із аптеки на бульварі Верховної Ради невідомий забрав скриньку із благодійними внесками. На адресу негайно виїхали автопатрулі та слідчо-оперативна група поліції.

По прибуттю правоохоронці виявили 30-річного місцевого жителя, якого тримали відвідувачі аптеки. Поряд із чоловіком поліцейські знайшли гроші – 682 гривні, які він намагався забрати із скриньки.

«Благодійний фонд збирав гроші на лікування дитини, а зловмисник забіг в аптеку та забрав скриньку. Проте відвідувачі не розгубилися: наздогнали чоловіка та викликали поліцію. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України ми затримали його та доставили до управління поліції», - розказав начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, яка передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.