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    Відвідувачі аптеки впіймали злодія, що намагався вкрасти дитячі пожертвування

    У столиці злодій намагався вкрасти пожертвування, які збирались для дитини
    У Києві поліція затримала чоловіка, який зазіхнув на скриньку із благодійними внесками. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва. За його даними, близько 20:00 до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що із аптеки на бульварі Верховної Ради невідомий забрав скриньку із благодійними внесками. На адресу негайно
    • Сьогодні, 14:59
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    У столиці злодій намагався вкрасти пожертвування, які збирались для дитини

    У Києві поліція затримала чоловіка, який зазіхнув на скриньку із благодійними внесками. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

    За його даними, близько 20:00 до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що із аптеки на бульварі Верховної Ради невідомий забрав скриньку із благодійними внесками. На адресу негайно виїхали автопатрулі та слідчо-оперативна група поліції.

    По прибуттю правоохоронці виявили 30-річного місцевого жителя, якого тримали відвідувачі аптеки. Поряд із чоловіком поліцейські знайшли гроші – 682 гривні, які він намагався забрати із скриньки.

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    Відвідувачі аптеки впіймали злодія, що намагався вкрасти дитячі пожертвування
    Відвідувачі аптеки впіймали злодія, що намагався вкрасти дитячі пожертвування
    Відвідувачі аптеки впіймали злодія, що намагався вкрасти дитячі пожертвування
    Відвідувачі аптеки впіймали злодія, що намагався вкрасти дитячі пожертвування

    «Благодійний фонд збирав гроші на лікування дитини, а зловмисник забіг в аптеку та забрав скриньку. Проте відвідувачі не розгубилися: наздогнали чоловіка та викликали поліцію. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України ми затримали його та доставили до управління поліції», - розказав начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, яка передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

    гроші
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