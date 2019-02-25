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    Новини

    На Вінниччині чоловік убив 94-річну жінку

    • Розсилка
    На Вінниччині чоловік убив 94-річну жінку

    Чоловіка підозрюють у зґвалтуванні

    Зранку  24 лютого у с.Павлівці Калинівського району  у власній хаті без ознак життя була виявлена 94-річна жінка.

    Тіло бабусі знайшла доглядальниця, повідомляє ГУ НП у Вінницькій області. На місці злочину слідчі застали розгардіяш – розкидані хатні речі та одяг.

    Також з’ясувалося, що в господині зникли заощадження.

    Того ж вечора поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні вмисного вбивства, повідомив начальник ГУНП у Вінницькій області Юрій Педос. Ним виявився 56-річний місцевий житель. Чоловік після вчинення злочину пішов пиячити. У нього вилучили понад 3 тисячі гривень, які він забрав з будинку вбитої пенсіонерки.

    Наразі затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Відкрито кримінальні провадження за розбій та вмисне вбивство. Також експертизи мають визначити, чи була літня жінка зґвалтована.

    Джерело: i-vin.info

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