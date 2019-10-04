У Херсоні невідомі підірвали вибухівку під вікнами радника голови ОДА



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На місці події поліцейські виявили залишки невідомого вибухового пристрою Фото: Facebook Богдана Ковальова

Близько 2:40 ночі стався вибух біля вікна помешкання радника Гусєва Богдана Ковальова

У Херсоні в ніч на 4 жовтня стався вибух біля будинку, де проживає радник голови Херсонської обласної держадміністрації.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

«Близько третьої години ночі в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини зателефонував один із радників голови Херсонської обладміністрації і повідомив, що під вікном його помешкання пролунав вибух», - говориться у повідомленні.

За даними поліції, в результаті вибуху пошкоджене віконне скло. Ніхто з людей не постраждав.

На місці події поліцейські виявили залишки невідомого вибухового пристрою.

За даним фактом відкрите кримінальні провадження за п.2 ст.15 п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України «Замах на вбивство». Поліція встановлює усі обставини події та вживає заходи для розкриття злочину.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у соцмережі повідомив, що невідомі влаштували вибух біля помешкання його радника Богдана Ковальова.

«Цієї ночі невідомими біля вікна кімнати, в якій проживає мій радник Богдан Ковальов, було встановлено саморобний вибуховий пристрій. Близько 2:40 ночі стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав. Працюють правоохоронці», - написав Гусєв у Facebook.

«Я хочу звернутись до тих, хто замовив і організував цю «акцію». Нашу команду не злякати. Зрозумійте, «корупційний консенсус», в якому багато років знаходили своє місце цілі групи та окремі ділки на Херсонщині, має бути знищений!» - додав голова Херсонської ОДА.