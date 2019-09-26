У Франції на хімзаводі стався вибух, жителів попросили не виходити з приміщень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з попередніми аналізами, «немає гострої токсичності в основних молекулах» виділяється диму

Близько 130 пожежників гасять вогонь

У французькому місті Руан у ніч на 26 вересня у стався вибух на спеціалізованому хімічному заводі Lubrizol.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ у Twitter.

Зазначається, що близько 2.50 ранку на заводі спалахнула пожежа, а незабаром після цього відбулася серія вибухів. Близько 130 пожежиків прибули на місце події.

Завод відноситься до категорії SEVESO, що означає, що він перебуває під особливим наглядом влади у зв'язку з наявністю потенційно небезпечних хімічних речовин. Lubrizol виробляє хімікати для транспортних, промислових і споживчих ринків.

VIDÉO : les bruits impressionnants des explosions alors qu’un incendie est en cours dans l’usine Seveso Lubrizol à Rouen. Pas de victimes mais un énorme panache de fumée noire pic.twitter.com/RwVEPsgwJn — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) 26 сентября 2019 г.

Згідно з попередніми аналізами, «немає гострої токсичності в основних молекулах» виділяється диму.

ЗМІ повідомляють, що «як запобіжний захід» жителі Руана і 11 прилеглих районів повинні «залишатися в приміщеннях».

Також повідомляється, що в місті Руани і прилеглих районах закрили школи.

Нагадаємо, 4 вересня, на території шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку стався вибух, жертвою якого став один шахтар.

Як повідомлялося, у Донецьку загорівся склад боєприпасів незаконних збройних формувань «ДНР», розташований в районі селищ Гірник і Грабари, в результаті чого прогриміла серія вибухів.