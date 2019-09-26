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    У світі

    У Франції на хімзаводі стався вибух, жителів попросили не виходити з приміщень

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    Згідно з попередніми аналізами, &laquo;немає гострої токсичності в основних молекулах&raquo; виділяється диму - У Франції на хімзаводі стався вибух, жителів попросили не виходити з приміщень
    Згідно з попередніми аналізами, «немає гострої токсичності в основних молекулах» виділяється диму

    Близько 130 пожежників гасять вогонь

    У французькому місті Руан у ніч на 26 вересня у стався вибух на спеціалізованому хімічному заводі Lubrizol.

    Про це повідомляють місцеві ЗМІ у Twitter.

    Зазначається, що близько 2.50 ранку на заводі спалахнула пожежа, а незабаром після цього відбулася серія вибухів. Близько 130 пожежиків прибули на місце події.

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    Завод відноситься до категорії SEVESO, що означає, що він перебуває під особливим наглядом влади у зв'язку з наявністю потенційно небезпечних хімічних речовин. Lubrizol виробляє хімікати для транспортних, промислових і споживчих ринків.

    Згідно з попередніми аналізами, «немає гострої токсичності в основних молекулах» виділяється диму.

    ЗМІ повідомляють, що «як запобіжний захід» жителі Руана і 11 прилеглих районів повинні «залишатися в приміщеннях».

    Також повідомляється, що в місті Руани і прилеглих районах закрили школи.

    Нагадаємо, 4 вересня, на території шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку стався вибух, жертвою якого став один шахтар.

    Як повідомлялося, у Донецьку загорівся склад боєприпасів незаконних збройних формувань «ДНР», розташований в районі селищ Гірник і Грабари, в результаті чого прогриміла серія вибухів.

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