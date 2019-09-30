Вибух на заводі в Сумах: троє постраждалих знаходяться у реанімації



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В результаті пожежі постраждали 10 людей Фото: Оксани Солодовник/ТСН

Найсерйозніші травми отримав 27-річний чоловік - у нього значні опіки

Стан трьох із десяти постраждалих під час вибуху на заводі в Сумах залишається тяжким.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що у реанімації знаходяться жінка та двоє чоловіків, що перебували найближче до епіцентру вибуху. Найсерйозніші травми отримав 27-річний чоловік - у нього значні опіки.

«Опіки обличчя, тулуба, кінцівок – до 70% поверхні тіла. Тяжкий опіковий шок», - розповів завідувач реанімаційного відділення Сумської обласної клінічної лікарні Сергій Бережний.

Потерпілі кажуть, що на заводі розірвало трубу, що вела від одного з верстатів, після чого зайнялося пластикове оздоблення стін та утеплювач.

Нагадаємо, в суботу ЗМІ повідомили про вибух та масштабну пожежу на заводі в Сумах.

Згодом пресслужба ГУ ДСНС України у Сумській області повідомила подробиці пожежі.

В Сумах за фактом вибуху на одному з підприємств компанії «Гуала Кложерс Україна» поліція відкрила кримінальне провадження.