Вибух на заводі в Сумах: троє постраждалих знаходяться у реанімації
В результаті пожежі постраждали 10 людей
Найсерйозніші травми отримав 27-річний чоловік - у нього значні опіки
Стан трьох із десяти постраждалих під час вибуху на заводі в Сумах залишається тяжким.
Про це повідомляє ТСН.
Зазначається, що у реанімації знаходяться жінка та двоє чоловіків, що перебували найближче до епіцентру вибуху. Найсерйозніші травми отримав 27-річний чоловік - у нього значні опіки.
«Опіки обличчя, тулуба, кінцівок – до 70% поверхні тіла. Тяжкий опіковий шок», - розповів завідувач реанімаційного відділення Сумської обласної клінічної лікарні Сергій Бережний.
Потерпілі кажуть, що на заводі розірвало трубу, що вела від одного з верстатів, після чого зайнялося пластикове оздоблення стін та утеплювач.
Нагадаємо, в суботу ЗМІ повідомили про вибух та масштабну пожежу на заводі в Сумах.
Згодом пресслужба ГУ ДСНС України у Сумській області повідомила подробиці пожежі.
В Сумах за фактом вибуху на одному з підприємств компанії «Гуала Кложерс Україна» поліція відкрила кримінальне провадження.