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    Вибух на заводі в Сумах: троє постраждалих знаходяться у реанімації

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    <div class="alt"> <p>В результаті пожежі постраждали 10 людей</p> </div> <div class="copy"></div> - Вибух на заводі в Сумах: троє постраждалих знаходяться у реанімації

    В результаті пожежі постраждали 10 людей

    Фото: Оксани Солодовник/ТСН

    Найсерйозніші травми отримав 27-річний чоловік - у нього значні опіки

    Стан трьох із десяти постраждалих під час вибуху на заводі в Сумах залишається тяжким.

    Про це повідомляє ТСН.

    Зазначається, що у реанімації знаходяться жінка та двоє чоловіків, що перебували найближче до епіцентру вибуху. Найсерйозніші травми отримав 27-річний чоловік - у нього значні опіки.

    «Опіки обличчя, тулуба, кінцівок – до 70% поверхні тіла. Тяжкий опіковий шок», - розповів завідувач реанімаційного відділення Сумської обласної клінічної лікарні Сергій Бережний.

    Потерпілі кажуть, що на заводі розірвало трубу, що вела від одного з верстатів, після чого зайнялося пластикове оздоблення стін та утеплювач.

    Нагадаємо, в суботу ЗМІ повідомили про вибух та масштабну пожежу на заводі в Сумах.

    Згодом пресслужба ГУ ДСНС України у Сумській області повідомила подробиці пожежі.

    В Сумах за фактом вибуху на одному з підприємств компанії «Гуала Кложерс Україна» поліція відкрила кримінальне провадження.

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