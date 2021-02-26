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    У Херсоні повісили і спалили опудало Путіна (фото)

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    Україна сьогодні відзначає День спротиву російській окупації Криму - У Херсоні повісили і спалили опудало Путіна (фото)
    Україна сьогодні відзначає День спротиву російській окупації Криму
    Фото: Кherson.net.ua

    Учасники акції спалили матрьошку із зображенням Володимира Путіна

    Сьогодні, 26 лютого, в Херсоні активісти і представники громадськості влаштували акцію, приурочену до 7-річниці анексії Криму. Про це йдеться на сайті Кherson.net.ua.

    Спершу херсонці повісили опудало Путіна на шибениці, потім спалили матрьошку із зображенням президента Російської федерації.

    У мітингу також взяли участь переселенці-кримчани, представники кримськотатарської спільноти, активісти громадських організацій, мешканці міста. У промовах учасники казали, що зараз – вже сьома річниця окупації півострову, і зазначили про необхідність єднання проукраїнськи налаштованих кримчан заради звільнення малої батьківщини.

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    У Херсоні повісили і спалили опудало Путіна (фото)
    У Херсоні повісили і спалили опудало Путіна (фото)
    Фото: Кherson.net.ua

    Перед початком мітингу його учасники вшанували пам'ять Павла Гавриша – херсонського громадського діяча, який нещодавно пішов з життя і який завжди підтримував рух за звільнення Криму і допомагав кримчанам.

    Нагадаємо, Україна сьогодні відзначає День спротиву російській окупації Криму. Цього дня сім років тому у Сімферополі відбулось найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності України. Участь у мітингу взяли не лише кримські татари, яких тоді там була переважна більшість, а представники різних національностей, що відстоювали територіальну цілісність України і висловлювали протест проти кремлівської інтервенції в Криму.

    Теги: Крим кримські татари Путін протест активісти
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