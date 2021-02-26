Україна сьогодні відзначає День спротиву російській окупації Криму

Росія відправила на півострів Крим тисячі своїх солдат без розпізнавальних знаків, які потім прозвали «зеленими чоловічками»

Сім років тому Росія розпочала процес окупації українського Криму

26 лютого в Україні відзначають День спротиву окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополя. Цього дня сім років тому у Сімферополі відбулось найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності України. Участь у мітингу взяли не лише кримські татари, яких тоді там була переважна більшість, а представники різних національностей, що відстоювали територіальну цілісність України і висловлювали протест проти кремлівської інтервенції в Криму.

Для вшанування мужності й героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території у Криму, торік президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Нагадаємо, що 25 лютого 2014-го біля будівлі кримської Верховної Ради відбувся і проросійський мітинг, який організували організація «Кримський фронт» і так звані козацькі організації. Учасники акції вигукували проросійські гасла, вимагали відокремлення від України шляхом проведення референдуму. В той день перед мітингувальниками виступив тодішній голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов, який оголосив про проведення 26 лютого позачергової сесії. ЗМІ почали повідомляти, що на цю сесію може бути винесено питання про вихід Криму зі складу України.

Наступного дня, 26 лютого, біля Верховної Ради АРК відбулося два мітинги: проукраїнський, організований Меджлісом кримськотатарського народу, який зібрав до 10 тисяч учасників, і проросійський – чисельністю близько 700 осіб, ініціатором якого стала партія «Руська єдність». Між проукраїнськими і проросійськими учасниками мітингів сталися сутички, внаслідок яких загинули дві людини. Проросійський мітинг відтіснили до внутрішнього двору кримської Ради, а призначену сесію парламенту скасували.

Вже в ніч на 27 лютого будівлю парламенту АРК Крим захопили російські спецпризначенці у військовій формі без розпізнавальних знаків. А 16 березня відбувся фейковий референдум про так зване приєднання АРК Крим до РФ.

27 лютого 2014 року. Крим. Зелені чоловічки захопили будівлю Верховної Ради АРК

1 березня 2014 року Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Путіна про дозвіл на застосування ЗС РФ на території України. В свою чергу, РНБО України через агресію Росії ухвалила рішення привести Збройні сили України у повну бойову готовність.

16 березня на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня, в Кремлі відбулось підписання так званого «Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації».

Міжнародні організації не визнали анексію Криму та засудили дії РФ. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Кремль заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Джерело: armyinform