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    Зеленський підписав указ про заходи щодо деокупації Криму

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    Володимир Зеленський записав звернення з нагоди Дня спротиву окупації Криму - Зеленський підписав указ про заходи щодо деокупації Криму
    Володимир Зеленський записав звернення з нагоди Дня спротиву окупації Криму
    Фото: Офіс президента

    На сайті президента указу щодо заходів із деокупації Криму поки що немає

    Президент Володимир Зеленський заявляє, що 26 лютого підписав указ про заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію Криму. Про це він повідомив сьогодні у своєму зверненні з нагоди Дня спротиву окупації Криму.

    «Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострова Крим. Зокрема, уряду доручена організація та запуск «Кримської платформи», а також заходи для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму. Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ – просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України», – заявив Зеленський.

    Тим часом, на сайті голови держави згаданого указу наразі немає.

    У своєму дописі в твіттері Зеленський також наголосив, що деокупація Криму є «спільним завданням для світової спільноти, яка об’єднується на майданчику Кримської платформи».

    У зверненні президент наголосив, що в Криму регулярно порушуються права українців та кримських татар, переслідується свобода слова, мислення, релігії.

    «Ув’язнюються громадські активісти та журналісти. І наразі Російська Федерація утримує понад сто політичних в’язнів з Криму. Зараз ми нарешті робимо реальні кроки на шляху до вирішення всіх цих питань», – додав він, не уточнивши, що це за кроки.

    До слова, ввечері 26 лютого має відбутися засідання РНБО, але про питання порядку денного у пресслужбі РНБО і Офісу президента не повідомляли.

    Нагадаємо, Україна сьогодні відзначає День спротиву російській окупації Криму. Цього дня сім років тому у Сімферополі відбулось найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності України. Участь у мітингу взяли не лише кримські татари, яких тоді там була переважна більшість, а представники різних національностей, що відстоювали територіальну цілісність України і висловлювали протест проти кремлівської інтервенції в Криму.

    Теги: Крим кримські татари Володимир Зеленський Україна окуповані території президент окупація указ
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