Зеленський підписав указ про заходи щодо деокупації Криму
На сайті президента указу щодо заходів із деокупації Криму поки що немає
Президент Володимир Зеленський заявляє, що 26 лютого підписав указ про заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію Криму. Про це він повідомив сьогодні у своєму зверненні з нагоди Дня спротиву окупації Криму.
«Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострова Крим. Зокрема, уряду доручена організація та запуск «Кримської платформи», а також заходи для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму. Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ – просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України», – заявив Зеленський.
Тим часом, на сайті голови держави згаданого указу наразі немає.
У своєму дописі в твіттері Зеленський також наголосив, що деокупація Криму є «спільним завданням для світової спільноти, яка об’єднується на майданчику Кримської платформи».
Сьогодні День спротиву окупації #Криму. Вперше за роки після анексії півострова #Ukraine робить конкретні кроки для повернення захопленої території. Деокупація #Crimea – це спільне завдання для світової спільноти, яка об’єднується на майданчику Кримської платформи. Крим – це ! pic.twitter.com/yWWpLRJ4Qe— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2021
У зверненні президент наголосив, що в Криму регулярно порушуються права українців та кримських татар, переслідується свобода слова, мислення, релігії.
«Ув’язнюються громадські активісти та журналісти. І наразі Російська Федерація утримує понад сто політичних в’язнів з Криму. Зараз ми нарешті робимо реальні кроки на шляху до вирішення всіх цих питань», – додав він, не уточнивши, що це за кроки.
До слова, ввечері 26 лютого має відбутися засідання РНБО, але про питання порядку денного у пресслужбі РНБО і Офісу президента не повідомляли.
Нагадаємо, Україна сьогодні відзначає День спротиву російській окупації Криму. Цього дня сім років тому у Сімферополі відбулось найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності України. Участь у мітингу взяли не лише кримські татари, яких тоді там була переважна більшість, а представники різних національностей, що відстоювали територіальну цілісність України і висловлювали протест проти кремлівської інтервенції в Криму.