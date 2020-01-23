У Херсоні спалили офіс пропагандиста Шарія



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У Херсоні спалили офіс партії Шарія

Невідомі підпалили офіс місцевого осередку партії Шарія, який знаходився в житловому будинку

Вночі 23 січня у Херсоні на вулиці Університетській спалахнула пожежа в офісі однієї з політичних партій. Ніхто з громадян не постраждав, правоохоронці вважають, що це був підпал.

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

«Під час огляду місця події поліцейські встановили, що приміщення підпалили навмисно. Наразі встановлено, що зловмисник розбив вікно та закинув всередину кімнати скляну пляшку із легкозаймистою речовиною», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з місця злочину вилучені речові докази, які направили на дослідження.

Як повідомила шеф-редакторка сайту Шарій.net Ольга Шарій, йдеться про офіс штабу так званої партії Шарія.

«У Херсоні підпалили штаб партії Шарія. На місці поліція, пожежники, наші юристи», — написала вона.

У зв'язку з цим партія оголосила нагороду в 50 тисяч грн за надання відео камер спостереження з чітким зображенням нападників, а 100 тисяч грн - за чітку і підтверджену інформацію про виконавців підпалу.

Поліція відкрила справу за ч.2 ст.194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна). Винним загрожує позбавленням волі на строк від трьох до десяти років). Проводять першочергові слідчо-оперативні дії.

Як відомо, партія Шарія була зареєстрована на початку червня минулого року. На дострокових виборах до парламенту набрала 2,23%. Партія не пройшла до Верховної Ради, але отримала держфінансування, якого її, як і інші партії, що не подолали 5%-ий бар'єр, позбавили 2 жовтня новообрані депутати.