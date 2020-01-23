Під Києвом горів великий магазин меблів



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На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилось близько трьох годин Фото: ДСНС

До гасіння пожежі були залучені 46 співробітників ДСНС та 10 одиниць техніки.

У середу ввечері в Києво-Святошинському районі Київської області у будівлі магазину меблів виникла пожежа на площі близько 600 кв.м.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Займання трапилось у будівлі на території «Меблевого містечка» у селищі Петропавлівська Борщагівка.

На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилось близько трьох годин. Вогонь вдалося приборкати лише після опівночі 23 січня.

До гасіння були залучені 46 співробітників ДСНС та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, вчора ввечері під Одесою спалахнула масштабна пожежа: горів національний природній парк.