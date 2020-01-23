На Оболоні дотла згоріла маршрутка (фото, відео)



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Машина вигоріла повністю Фото: Інформатор

Власник мікроавтобуса впевнений, що це був підпал

У ніч на четвер, 23 січня, на вулиці Героїв Дніпра, 38 в Києві сталася пожежа. На проїжджій частині горів пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Виклик на лінію «101» надійшов близько 4:45. Про це повідомляє Інформатор.

Коли прибули рятувальники, то вогонь вже повністю охопив мікроавтобус. Вони негайно приступили до ліквідації загоряння. Ліквідувати пожежу вдалося за лічені хвилини. Однак машина вигоріла дотла.

Постраждалих немає.

Власник Mercedes впевнений, що це був підпал. Про пожежу йому повідомили сусіди. Ще до приїзду пожежників в машині були відкриті двері. Чоловік припускає, що це могли бути конкуренти, так як він займається пасажирськими перевезеннями.

На місці працювали дві одиниці техніки рятувальників і близько 10 чоловік особового складу. Також там чергували патрульні і медики.

Причини загоряння та інші подробиці події з'ясовуватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, у середу пізно ввечері в Києво-Святошинському районі Київської області у будівлі магазину меблів виникла пожежа на площі близько 600 кв. м.