Під Одесою спалахнула масштабна пожежа: горить національний природній парк



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Площа пожежі — 15 га Фото: Думська

Пожежники не можуть працювати в плавнях, адже у них немає для цього спеціальної техніки

В Одеській області в райцентрі Біляївка в Національному парку загорівся очерет та суха трава. Займання сталося увечері 22 січня, дим від вогню можна побачити за кілька кілометрів від Нижньодністровського національного природоохоронного парку.

Як повідомляє ДСНС, осередок вогню виник в районі водозабірної станції. Площа пожежі — 15 га. На території заповідника горить очерет окремими осередками. Саме там знаходилося сміття, очерет та суха трава. У відомстві пояснили, що пожежники не можуть працювати в плавнях, адже у них немає для цього спеціальної техніки.

Єдине, що зараз можуть зробити фахівці - це стежити, щоб вогонь не потрапив на територію, де знаходяться житлові будинки.

За словами місцевих жителів, заграва від потужної пожежі видніється над небом, а також видно неозброєним оком далеко від Національного парку.

Нагадаємо, вчора під Києвом загорілися гектари трав’яного настилу .