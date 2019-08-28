На Харківщині поліція затримала 30 людей за напад на знімальну групу телеканалу (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: hk.npu.gov.ua

Телеканал «112 Україна» заявляє, що напад стався саме на їхню знімальну групу

Поліція затримала 30 людей за напад на знімальну групу телеканалу в Харківській області. Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Харківської області.

При цьому в повідомленні не вказано, на знімальну групу якого телеканалу було скоєно напад.

Водночас телеканал «112 Україна» заявляє, що напад стався саме на їхню знімальну групу.

У середу близько 12:55 у поліцію надійшло повідомлення про конфлікт, на місце події виїхали співробітники Золочівського та Дергачівського відділів поліції, а також спецназ.

Фото: hk.npu.gov.ua

Конфлікт виник між охоронцями лісопереробного підприємства і журналістами під час зйомок відеосюжету.

Охоронці перешкоджали руху транспорту ЗМІ, намагалися заволодіти знімальною технікою і завдали тілесних ушкоджень журналісту.

Передбачувані учасники конфлікту доставлені в територіальні відділи поліції.

На сьогодні ситуація під контролем.

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів), 293 (групове порушення громадського порядку), 345 (загроза або насильство по відношенню до журналіста) і 347 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.