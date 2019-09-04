У Хмельницькому прокурора напідпитку піймали на порушенні ПДР



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За попередньою інформацією, прокурор перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, віід проходження експертизи він відмовився

У Хмельницькому поліція оштрафувала співробітника прокуратури за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили у правоохоронних органах, передає УНН.

Патрульна поліція серед ночі зупинила автомобіль KIA після того, як водієм було порушене правило щодо надання переваги руху на перехресті.

Під час спілкування з водієм з’ясувалося, що це співробітник місцевої прокуратури, який працює у відділі, що здійснює нагляд за розслідуваннями, які проводить Державне бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, прокурор перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Від проходження експертизи він відмовився.

Патрульні склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху та керування автомобілем у стані сп’яніння.