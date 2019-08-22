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    В Одесі створено службу інспекторів з паркування

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    В Одесі створено службу інспекторів з паркування

    В одеській мерії презентували роботу служби з паркування

    У зв'язку з проведенням реформи в сфері паркування транспорту в органи місцевого самоврядування передано функції, які дозволяють здійснювати штрафні санкції по відношенню до порушників Правил дорожнього руху (ПДР).

    В Одесі дані функції покладено на департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

    На базі цього департаменту створена окрема служба інспекторів, які зможуть:

    • виконувати функції щодо притягнення до адміністративної відповідальності водіїв, які порушують ПДР у частині стоянки/зупинки транспортних засоби;
    • виписувати штрафи в разі несплати водієм транспортного засобу паркування;
    • здійснювати евакуацію автомобіля, якщо він перешкоджає організації дорожнього руху або знаходиться на місці, призначеному для транспортних засобів осіб з обмеженими фізичними можливостями.

    21 серпня 2019 року, в одеській мерії під керівництвом віцемера Одеси Павла Вугельмана відбулося засідання робочої групи з питань реалізації Концепції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору в місті Одесі.

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    Директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Олександр Ілько ознайомив присутніх з алгоритмом роботи інспекторів з паркування при виявленні порушень правил зупинки, стоянки і паркування, а також при проведенні контролю за майданчиками для платного паркування.

    На сьогодні департаментом організовано роботу трьох інспекторів, які цього тижня будуть проводити роз'яснювальну роботу, інформувати водіїв про те, що в разі порушення ПДР або припинення/стоянки в забороненому місці до них будуть застосовані заходи адміністративного впливу.

    Через тиждень інспектори розпочнуть роботу зі складання адміністративних постанов.

    Наразі департаментом оголошений конкурс на набір ще 6 інспекторів. У 2020 році їх кількість планується збільшити до 30-50.

    Також на засіданні робочої групи були презентовані проєкт організації велосипедного руху в Одесі, а також проєкти міської програми «Безпека руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки» і міської програми розвитку вулично-дорожньої інфраструктури та паркувального простору в місті Одесі на 2020-2022 роки. 

    ІНСПЕКТОРИ ПАРКУВАННЯ

    ЗА ПРОГРАМОЮ «Безпека руху в місті Одесі»

    СХЕМА ВЕЛОРУХУ по вул. Довгої

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    Одеса ПДР самоврядування парковка інспектор безпека
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