В Одесі створено службу інспекторів з паркування



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В одеській мерії презентували роботу служби з паркування

У зв'язку з проведенням реформи в сфері паркування транспорту в органи місцевого самоврядування передано функції, які дозволяють здійснювати штрафні санкції по відношенню до порушників Правил дорожнього руху (ПДР).

В Одесі дані функції покладено на департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

На базі цього департаменту створена окрема служба інспекторів, які зможуть:

виконувати функції щодо притягнення до адміністративної відповідальності водіїв, які порушують ПДР у частині стоянки/зупинки транспортних засоби;

виписувати штрафи в разі несплати водієм транспортного засобу паркування;

здійснювати евакуацію автомобіля, якщо він перешкоджає організації дорожнього руху або знаходиться на місці, призначеному для транспортних засобів осіб з обмеженими фізичними можливостями.

21 серпня 2019 року, в одеській мерії під керівництвом віцемера Одеси Павла Вугельмана відбулося засідання робочої групи з питань реалізації Концепції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору в місті Одесі.

Директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Олександр Ілько ознайомив присутніх з алгоритмом роботи інспекторів з паркування при виявленні порушень правил зупинки, стоянки і паркування, а також при проведенні контролю за майданчиками для платного паркування.

На сьогодні департаментом організовано роботу трьох інспекторів, які цього тижня будуть проводити роз'яснювальну роботу, інформувати водіїв про те, що в разі порушення ПДР або припинення/стоянки в забороненому місці до них будуть застосовані заходи адміністративного впливу.

Через тиждень інспектори розпочнуть роботу зі складання адміністративних постанов.

Наразі департаментом оголошений конкурс на набір ще 6 інспекторів. У 2020 році їх кількість планується збільшити до 30-50.

Також на засіданні робочої групи були презентовані проєкт організації велосипедного руху в Одесі, а також проєкти міської програми «Безпека руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки» і міської програми розвитку вулично-дорожньої інфраструктури та паркувального простору в місті Одесі на 2020-2022 роки.

ІНСПЕКТОРИ ПАРКУВАННЯ

ЗА ПРОГРАМОЮ «Безпека руху в місті Одесі»

СХЕМА ВЕЛОРУХУ по вул. Довгої