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    Минулого тижня з вулиць Києва евакуювали понад пів сотні авто порушників

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    <div class="alt">Евакуація неправильно припаркованих автомобілів на вулиці Антоновича</div> <div class="copy"></div> - Минулого тижня з вулиць Києва евакуювали понад пів сотні авто порушників
    Евакуація неправильно припаркованих автомобілів на вулиці Антоновича
    Фото: Інспекція з паркування

    31 автомобіль було евакуйовано через порушення правил паркування

    З 27 серпня по 1 вересня в рамках співпраці КП «Центр організації дорожнього руху» і Управління патрульної поліції Києва переміщено на спеціальний майданчик 55 транспортних засобів порушників правил дорожнього руху. Про це повідомляється на сторінці комунальників у Facebook.

    З них - 31 автомобіль порушників правил паркування, 16 транспортних засобів були переміщені на штрафмайданчик за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння).

    Центр організації дорожнього руху забезпечує цілодобову роботу вантажних автомобілів-евакуаторів з краном-маніпулятором та екіпажів водіїв і стропальників, які здійснюють завантаження, перевезення та розвантаження транспортних засобів.

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    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня в Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

    КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

    «Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20Б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць у Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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