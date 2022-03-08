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    У Хмельницькому відновлюється навчальний процес, але учні не ходитимуть до шкіл

    До освітнього процесу рекомендовано залучити дітей-переселенців, які мешкають на території громади - У Хмельницькому відновлюється навчальний процес, але учні не ходитимуть до шкіл
    До освітнього процесу рекомендовано залучити дітей-переселенців, які мешкають на території громади
    фото з відкритих джерел

    Онлайн уроки стартують 9 березня

    Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради рекомендує з 9 березня відновити освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

    Відновлення онлайн навчання стосується всіх закладів загальної середньої освіти громади, а також позашкільних освітніх закладів. До освітнього процесу рекомендовано залучити дітей-переселенців, які мешкають на території громади.

    Педагогам дозволено проводити заняття з дому. При відсутності можливості проводити онлайн уроки, діти можуть отримати консультації у вайбер групах.

    Що стосується роботи дитячих садочків, то вони поки не відновлюється.

    Як повідомляв «Главком», міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що його відомство рекомендуватиме відновити навчальний процес там, де це можливо.

    За словами очільника міносвіти, після закінчення двотижневих канікул, які оголосили після початку наступу РФ на Україну, у Міносвіти планують відновити навчання, оскільки освітній процес не має перериватися.

    Теги: діти освіта навчання Сергій Шкарлет
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    У Хмельницькому відновлюється навчальний процес, але учні не ходитимуть до шкіл