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    Міносвіти планує відновити навчальний процес

    Міносвіти планує відновити навчальний процес
    фото з відкритих джерел

    Також планують організувати індивідуальне та дистанційне навчання

    Міністерство освіти рекомендуватиме відновити навчальний процес там, де це можливо. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

    За його словами, після закінчення двотижневих канікул, які оголосили після початку наступу РФ на Україну, у Міносвіти планують відновити навчання, оскільки освітній процес не має перериватися.

    «Наступного тижня ми будемо рекомендувати відновити його там, де це можливо. Дуже багато дітей виїхало в області, де є ще можливість здійснювати освітній процес», – пояснив Сергій Шкарлет.

    Нагадаємо, на виконання доручення президента Володимира Зеленського уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни.

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    Теги: міністр діти війна школа навчання час Сергій Шкарлет
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    Міносвіти планує відновити навчальний процес