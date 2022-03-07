Міносвіти планує відновити навчальний процес

Також планують організувати індивідуальне та дистанційне навчання

Міністерство освіти рекомендуватиме відновити навчальний процес там, де це можливо. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, після закінчення двотижневих канікул, які оголосили після початку наступу РФ на Україну, у Міносвіти планують відновити навчання, оскільки освітній процес не має перериватися.

«Наступного тижня ми будемо рекомендувати відновити його там, де це можливо. Дуже багато дітей виїхало в області, де є ще можливість здійснювати освітній процес», – пояснив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, на виконання доручення президента Володимира Зеленського уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни.