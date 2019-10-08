У Євросоюзі пропонують заборонити «традиційні» автомобілі



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Транспортний сектор залишається єдиним, де на сьогодні збільшуються обсяги шкідливих викидів в атмосферу

За задумом Данії, повна відмова від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння перетворить Європу до 2050 року в «кліматично нейтральний континент»

Данія закликає перетворити Європу в «кліматично нейтральний континент» шляхом повної заборони автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Така пропозиція була зроблена під час зустрічі міністрів навколишнього середовища в Люксембурзі, пише видання AutoNews.

«Пропозицію підтримують ще десять країн Євросоюзу», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією видання, керівництво Данії запропонувало розробити стратегію, що передбачає поступову відмову Європейського союзу від всіх дизельних і бензинових автомобілів.

Так за задумом уряду Данії лише подібні заходи можуть до 2050 року зробити Європу «першим кліматично нейтральним континентом».

Делегація Данії підкреслила, що транспортний сектор залишається єдиним, де на сьогодні збільшуються обсяги шкідливих викидів, а тому ситуація потребує змін.

Також керівництво Данії заявило про намір створити альянс із країнами, що підтримують плани щодо відмови від «традиційних» автомобілів.