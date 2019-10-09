Європарламент дозволить відстрочку Brexit за однієї умови



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Запит на відстрочку повинен бути від Великобританії, зазначив Сассолі

Глава Європарламенту Давид Сассолі зустрівся з британським прем'єром Борисом Джонсоном і поговорив про Brexit. Після цього він запропонував відтермінувати вихід країни з ЄС, але тільки за однієї умови.

Про це повідомляє Reuters.

Сассолі заявив, що сподівався почути від Джонсона хороші пропозиції, але ніякого прогресу в переговорах в підсумку не було.

«Я прийшов сюди з впевненою надією почути пропозиції, які могли б продовжити переговори. Однак я мушу зазначити, що прогресу не було», - сказав він у заяві, опублікованій після його зустрічі в Лондоні.

За його словами, він розглядає можливість того, що Європарламент надасть Британії відстрочку, але тільки, якщо британська сторона надішле запит, в якому буде вказана вагома причина.

«Запит на відстрочку повинен бути від Великобританії», - підкреслив Сассолі.

Він заявив, що Джонсон також повторив свою позицію у своїх переговорах, що він не буде просити ЄС продовжувати дату Brexit після 31 жовтня.

Раніше Джонсон заявив, що хоче замінити узгоджений «бекстоп» (тимчасовий режим вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства) альтернативними митними домовленостями.

Британський прем'єр назвав свою пропозицію «справедливим та розумним компромісом» і заявив, що тепер обидві сторони»повинні розглянути питання про наявність достатньої готовності йти на компроміс», щоб напрацювати угоду до 31 жовтня.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер погодився провести переговори стосовно останніх пропозицій прем'єрміністра Бориса Джонсона.

Натомість президент Європейської ради Дональд Туск вважає останні пропозиції голови уряду Британії щодо Brexit непереконливими.

Як відомо, прем'єр Британії пішов на компроміс заради Brexit.