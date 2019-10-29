«Охреніли від гуманітарки». Мешканці прифронтового Золотого просять більше не засипати їх допомогою



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У Золотому-4 «майже в кожному домі ящики гуманітарки від підлоги до стелі»

Гуманітарка внесла розбрат у стосунки мешканців Золотого, - ексчиновниця Любов Зубок

Колишня заступниця голови військово-цивільної адміністрації Золотого і села Катеринівка Любов Зубок розповіла в інтерв’ю «Главкому» про настрої жителів та гуманітарку, яка посіяла розбрат.

«Сказати чесно? Люди там (у Золотому-4) «охірєлі» від гуманітарок. Всі отримують зарплати, усі регулярно отримують пенсії. Є такі, що виїжджають і там отримують (мова про гуманітарну допомогу, яку як у Золотому-4 деякі отримують, так і в інших населених пунктах Золотого)», - сказала ексчиновниця.

За її словами, у мешканців є ревнощі та конфлікти з цього приводу.

«Зараз бачимо невиплату зарплату шахтарям. Є дуже багато молодих сімей, які живуть узагалі не в Золотому-4, а в Золотому-1, 2, 3. То вони, чи ті, кому нема звідки очікувати допомоги, сидять узагалі без засобів до існування. А тим уся увага (до тих, хто проживає у Золотому-4), все пруть і пруть. Я там заходила в майже кожен дім і бачила ящики гуманітарки від підлоги до стелі», - додала пані Зубок.

«Знаєте, коли були бойові дії, ми у 2015 році відкрили фельдшерсько-акушерський пункт. Подивилися б ви яке гарне оснащення там. Так, це сталося завдяки міжнародним організаціям: Міжнародному комітету Червоного Хреста, «Лікарям без кордонів». Туди дуже багато медикаментів завозиться. Стоматологія також туди заїжджала, апарати УЗД. Сама я родом з-під Києва, то можу сказати, що навіть там усього цього немає у порівнянні із Золотим-4. Живуть люди у селах на Київщині, як у тундрі. Хіба що тут війна. Одна з польських організацій відкрила Центр соціальної допомоги, який працює. Тобто я не сказала би, що мешканці Золотого-4 відрізані від усього, як дехто каже», - зазначила колишня заступниця голови місцевої військово-цивільної адміністрації.

Також вона розповіла про настрої серед населення:

«Абсолютно різні. Тут дуже важкий народ. Свого часу сюди засилали і турків-татар, і українців, і росіян. Дуже багато різного народу намішано. Багато хороших людей, але є і такі, в кого багато ненависті, заздрощів. Гуманітарка розбрат внесла, оскільки «тобі дають – мені не дають». Було б добре, щоб її припинити надсилати, а допомагати проєктами».

На думку Любові Зубок, нехай люди пишуть проєкти та отримують гранти на них.

«А не так, що приходить людина до військово-цивільної адміністрації і каже: у мене дах тече.

- Чи ти працюєш?

– Ні.

– А працювала?

– Ні.

–Трудова книжка є?

–Ні.

– Ти податки сплачуєш?

–Ні.

–Так чого ти вимагаєш?»

На запитання, чи таких мешканців багато, колишня чиновниця відповіла: «Основна маса».

Нагадаємо, в ОБСЄ назвали розведення сил у Золотому «великим кроком вперед».

Міністерство закордонних справ Німеччини назвало розведення сил у районі Золотого «сигналом надії».

До слова, глава МЗС Вадим Пристайко розповів, коли розпочнеться розведення сил у Петровському.

Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.

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