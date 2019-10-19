Україна засудила черговий російський гумковной для Донбасу



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Так званий гуманітарний конвой для окупованого Донбасу Архівне фото

МЗС України направило РФ ноту протесту у зв'язку з черговим 87-м псевдо «гуманітарним» конвоєм

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту в зв'язку з «гуманітарним» конвоєм, який був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас.

Про це у п'ятницю ввечері повідомила прессекретар МЗС Катерина Зеленко на своїй сторінці у Twitter.

«Направили РФ ноту протесту у зв'язку з черговим 87-м псевдо «гуманітарним» конвоєм, який був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас», - сказано в повідомленні.

Також у міністерстві засудили порушення Кремлем Мінських домовленостей і закликали дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили про плани наступу Росії по всьому кордону.