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    У Європі ціна на газ впала нижче $200 за тисячу кубів

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    У Європі ціна на газ впала нижче $200 за тисячу кубів

    Одна з причин зниження ціни газу - тепла, без сильних морозів зима 2018-2019 років

    Середня ціна газу на 2019 рік на головній європейській площадці - голландській TTF (середньозважене значення форвардних контрактів до кінця 2019 року і спотових цін з початку року) впала до $194 за тисячу кубометрів, тоді як ще тиждень тому вона перебувала на рівні $204.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    Одна з причин зниження ціни газу - тепла, без сильних морозів зима 2018-2019 років. Зараз рівень запасів газу в європейських сховищах вище торішнього на 21 млрд куб. м.

    Раніше повідомлялося, що в лютому Україна закуповувала імпортний газ за ціною майже $ 291 за тисячу кубів.

    Також повідомлялося, що з 1 квітня «Нафтогаз України» встановив ціну на газ для промислових споживачів без ПДВ і витрат на транспортування у 5990 грн/тис. кубометрів ($222,68/тисячу кубів). Також глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв запропонував Кабміну перейти на ринкове формування ціни газу для населення, мотивуючи це зниженням ціни газу на європейському ринку.

     Читайте також:
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