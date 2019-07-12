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    Технології

    В Apple Watch виявили «шпигунську» вразливість

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    Apple Watch&nbsp; - В Apple Watch виявили «шпигунську» вразливість
    Apple Watch 

    В Apple не знають, чи встиг хтось скористатися уразливістю для прослуховування користувачів

    Компанія Apple відключила сервер, який відповідає за роботу програми «Рація» (Walkie-talkie) на годиннику Apple Watch через уразливість, що дозволяє прослуховувати користувачів без їх відома.

    Як пише «Медуза», в Apple обіцяють відновити роботу програми найближчим часом. Додаток запрацює після того, як буде виправлена вразливість.

    В Apple зазначили, що не знають, чи встиг хтось скористатися уразливістю для прослуховування користувачів.

    Додаток «Рація» додали в Apple Watch разом з релізом операційної системи watchOS 5. Програма дозволяє обмінюватися короткими аудіоповідомленнями.

    Раніше експерти виявили серйозну вразливість у комп’ютерах Apple Mac. 

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