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    У світі

    У США відкрили найбільший в світі музей, присвячений шпигунству

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    У США відкрили найбільший в світі музей, присвячений шпигунству

    Наймасштабніша колекція шпигунських артефактів зайняла восьмиповерховий будинок

    У США відкрили найбільший в світі музей, присвячений шпигунству, повідомляє ТСН.

    Експонати звозили звідусіль в спеціально придбаний восьмиповерховий будинок в центрі Вашингтона. Мистецтва стеження і перевтілення там навчають усіх охочих.

    Кожен відвідувач музею на певний час сам перетворюється на шпигуна, а на виході йому розповідають про дві його найрозвиненіші шпигунські навички.

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    У музеї зібрана найбільша в світі колекція шпигунських артефактів в світі. Зокрема, там міститься дерев'яний герб США, який радянські діти подарували американському посольству в 1945 році. Через сім років американці в ньому знайшли прослуховування. Також тут можна побачити тушки мертвих щурів, в яких агенти передавали один одному цінну інформацію.

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