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    У Кабміні будуть щоразу після засідання спілкуватися із журналістами

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    <p>&laquo;Засідання уряду не має перетворюватися на шоу&raquo;, - підкреслив прем'єр-міністр Олексій Гончарук</p> - У Кабміні будуть щоразу після засідання спілкуватися із журналістами

    «Засідання уряду не має перетворюватися на шоу», - підкреслив прем'єр-міністр Олексій Гончарук

    «Після засідання уряду ми будемо виходити до преси, спілкуватися про усі рішення, які були прийняті», - повідомив Гончарук

    Починаючи з 2 вересня, Кабінет міністрів буде проводити засідання в оновленому форматі.

    Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

    Зазначається, що відтепер щоразу після завершення засідання уряду прем'єр-міністр або члени уряду будуть проводити пресбрифінг для ЗМІ з роз'ясненнями щодо рішень, прийнятих на засіданні уряду.

    «Відкритим має бути те, що має бути відкритим. А от, власне, засідання уряду не має перетворюватися на шоу. Ми змінимо формат і будемо спілкуватися з пресою за результатами. Після засідання уряду ми будемо виходити до преси, спілкуватися з вами про усі рішення, які були прийняті і відповідатимемо на запитання», - прокоментував схвалене рішення прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

    До слова, у понеділок, 2 вересня, проходить засідання Кабінету міністрів під головуванням прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

    Вранці у понеділок Гончарук був присутній на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, яку вів проводив з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів і правоохоронних органів.

    Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

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