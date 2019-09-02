У Кабміні будуть щоразу після засідання спілкуватися із журналістами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Засідання уряду не має перетворюватися на шоу», - підкреслив прем'єр-міністр Олексій Гончарук

«Після засідання уряду ми будемо виходити до преси, спілкуватися про усі рішення, які були прийняті», - повідомив Гончарук

Починаючи з 2 вересня, Кабінет міністрів буде проводити засідання в оновленому форматі.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Зазначається, що відтепер щоразу після завершення засідання уряду прем'єр-міністр або члени уряду будуть проводити пресбрифінг для ЗМІ з роз'ясненнями щодо рішень, прийнятих на засіданні уряду.

«Відкритим має бути те, що має бути відкритим. А от, власне, засідання уряду не має перетворюватися на шоу. Ми змінимо формат і будемо спілкуватися з пресою за результатами. Після засідання уряду ми будемо виходити до преси, спілкуватися з вами про усі рішення, які були прийняті і відповідатимемо на запитання», - прокоментував схвалене рішення прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

До слова, у понеділок, 2 вересня, проходить засідання Кабінету міністрів під головуванням прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Вранці у понеділок Гончарук був присутній на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, яку вів проводив з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів і правоохоронних органів.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.