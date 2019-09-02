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    Гончарук проводить засідання Кабінету міністрів (онлайн-трансляція)

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    <p>Прем&rsquo;єр-міністр Олексій Гончарук на засіданні уряду, 2 вересня</p> - Гончарук проводить засідання Кабінету міністрів (онлайн-трансляція)

    Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на засіданні уряду, 2 вересня

    Вранці у понеділок Гончарук був присутній на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським

    У понеділок, 2 вересня, проходить засідання Кабінету міністрів під головуванням прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

    Вранці у понеділок Гончарук був присутній на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, яку вів проводив з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів і правоохоронних органів.

    Прем'єр, зокрема, повідомив, що Кабінет міністрів планує до кінця вересня відібрати найяскравіші національні проекти, які представлятимуть Україну перед інвесторами.

    За словами голови Кабміну, ці проекти мають сформувати позитивне уявлення про Україну у міжнародних інвесторів.

    Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

    До слова, Гончарук у відеозверненні до школярів з нагоди Дня знань показав приміщення Кабінету міністрів та проїхав ним на самокаті.

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