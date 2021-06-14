У Кабміні розповіли, у чому суть нової програми дій уряду

Шмигаль: «Ми використовуємо підхід, який показав свою результативність в урядах багатьох країн»,

Нова програма дій уряду, яка незабаром має бути передана до Верховної Ради, буде заснована на Національній економічної стратегії до 2030 року. Про це під час вступного слова на форумі «Україна 30. Економіка без олігархів» заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Національна економічна стратегія до 2030 року разом з іншими стратегічними документами, планом реалізації ініціатив президента, переліком пріоритетних законопроектів і бюджетною декларацією на 2022-2024 роки ляже в основу програми діяльності уряду, яку цього року ми будемо подавати до парламенту», – сказав він.

За словами прем'єра, цього року Кабінет Міністрів удосконалив процес підготовки програми діяльності та Плану дій.

«Ми використовуємо підхід, який показав свою результативність в урядах багатьох країн, зокрема, Канади, Швеції, Швейцарії, Нідерландів, Нової Зеландії, Великобританії, і міжнародних організаціях - ООН, Світовому банку та міжнародному валютному фонді. Це так званий проект Resource-based management. Він також буде абсолютно оцифрований, і всі ці речі ми зараз готуємо. Шляхом чіткої прив'язки до бюджету ми хочемо зробити кожну ініціативу обґрунтованою і реалістичною, а завдяки зв'язку з конкретними індикаторами ми зможемо бачити результат практично в режимі реального часу», – сказав Шмигаль.

Тим часом, президент Зеленський затвердив трирічну стратегію розвитку правосуддя.