Країни G7 визначили шість пріоритетів для розвитку світу

Перший пріоритет – зупинити пандемію і підготуватися до майбутнього

На саміті лідери країн G7 визначили основні пріоритети задля покращення життя у світі. Про це йдеться в спільному комюніке за підсумками саміту G7, що відбувся 11−13 червня.

Перший пріоритет – зупинити пандемію і підготуватися до майбутнього. Активізувати міжнародні зусилля, щоб вакцинувати світ від коронавірусу. G7 планує надати якомога більше безпечних вакцин населенню.

Друге – пожвавити економіку. Лідери країн Великої сімки мають намір впроваджувати плани з відновлення економіки, засновані на підтримці в розмірі 12 трильйонів доларів, які були виділені під час пандемії.

Третій пріоритет – забезпечити майбутнє процвітання, відстоюючи вільну і справедливу торгівлю в рамках реформованої торгівельної системи, більш стійку глобальну економіку і більш справедливу глобальну податкову систему.

Четвертий пункт – захистити планету, підтримуючи «зелену» революцію, яка спрямована на утримання глобального потепління в межах 1,5 градуса Цельсія та зведення до нуля шкідливих викидів в атмосферу.

П’ятий пріоритет – зміцнення партнерських стосунків по всьому світу. Розвиток нових зв’язків шляхом поетапної зміни свого підходу до інвестицій в інфраструктуру.

Шостий пріоритет – сприймати свої цінності як міцну основу успіху в світі, який постійно змінюється.

Нагадаємо, Байден узяв участь у саміті G7 у Великій Британії, де також провів двосторонні зустрічі зі світовими лідерами та поспілкувався з королевою Єлизаветою II.

Зазначимо, учасники саміту у спільній заяві за його результатами наголосили на підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Лідери «Великої сімки» закликали Росію послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію на окупованому Кримському півострові.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

До слова, королева Єлизавета ІІ розсмішила лідерів G7 під час фотосесії.

Нагадаємо, офіційні зустрічі в рамках саміту G7 стартували 12 червня. Більшість перемовин пройдуть за зачиненими дверима, але за підсумками саміту Велика сімка оприлюднить спільне комюніке. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику.

Також там Меркель обговорила з Байденом Україну, Путіна та «Північний потік-2». 13 червня очікується пресконференція Бориса Джонсона.