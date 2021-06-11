Реформа держуправління. Уряд скоротить кількість чиновників

Шмигаль: «Готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад»

Кабмін скоротить чисельність штату держслужбовців центральних органів влади та їх територіальних підрозділів на 10%. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління. У межах цієї ініціативи гранична чисельність державних службовців ЦОВВ та їхніх територіальних підрозділів повинна зменшитись приблизно на 10%», – розповів Шмигаль.

Крім того, за словами прем'єра, готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби.

«Ключові кроки у реалізації проєкту обговорили під час наради з Секретаріатом КМУ, Мінфіном, Мінцифрою та НАДС. Саме ці 4 відомства стануть першими, де буде запроваджена нова фінансова модель. А згодом, система оплати праці має запрацювати й у інших державних установах», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, Баканов виступає проти скорочення штату служби СБУ. На думку очільника Служби безпеки України Івана Баканова, наразі скоротити штаб відомства до 17 тисяч – неможливо. Однак саме такий пункт передбачений у реформі СБУ.

Скорочення штату передбачено у законопроєкті про реформу СБУ, який у першому читанні схвалив парламент.

Відповідно до ініціативи, штат відомства мають скоротити майже на 10 тисяч співробітників, а також планують ліквідувати медичне управління.