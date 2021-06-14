На цьому тижні депутати розглянуть три аграрні законопроєкти (перелік)

Пленарний тиждень 15-18 червня у Верховній Раді буде доволі насиченим

Цього пленарного тижня Верховна Рада України планує розглянути три аграрні законопроєкти. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

У Верховній Раді планують розглянути такі законопроєкти:

5248 - Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано).

4554 - Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС.

3205-2 - Проєкт Закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Нагадаємо, законопроєкт про агрострахування пройшов профільний комітет та спрямований до Ради.

Додамо, президент Володимир Зеленський 24 травня підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

Раніше Тимошенко в етері телеканалу розповіла про п’ять основних земельних новацій, які є небезпечними для України. Вона зазначила, що насамперед знімається увесь контроль держави за використанням землі, зокрема йдеться про екологічні нормативи.

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