Шмигаль розкрив деталі запуску Фондового ринку

«Наші громадяни отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування», заявив прем’єр

В Україні запускати Фондовий ринок планують паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

«Фондовий ринок планується запускати паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи, що сприятиме його розвитку. Також, в рамках концепції створення Фондового ринку планується розвиток товарної біржі, де буде відбуватися торгівля сільськогосподарською продукцією, енергетичними товарами тощо. Створення разом з інституційними інвесторами і міжнародними партнерами єдиного товарного ринку дозволить залучити на нього значно більше іноземних гравців, від чого точно виграє український бізнес і держава», – наголосив Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що Кабмін, ЄБРР, ACC і USAID уклали Меморандум про створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу і товарних ринках.

«Це важливий крок для створення Фондового ринку в Україні. Наші громадяни отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий і дешевший ресурс для розвитку власних підприємств. Підвищиться рівень прозорості та якість корпоративного управління. Держава отримає збільшення інвестицій - нові робочі місця – економічний розвиток», – додав Шмигаль.

До слова, Кабінет міністрів оголосив про старт процедури відбору керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Також вже відомо, що Державну фіскальну службу буде ліквідовано у вересні. Адже Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.