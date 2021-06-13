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    Економіка та фінанси

    Шмигаль розкрив деталі запуску Фондового ринку

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    Кабмін планує запускати Фондовий ринок паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи - Шмигаль розкрив деталі запуску Фондового ринку

    Кабмін планує запускати Фондовий ринок паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи

    «Наші громадяни отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування», заявив прем’єр

    В Україні запускати Фондовий ринок планують паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

    «Фондовий ринок планується запускати паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи, що сприятиме його розвитку. Також, в рамках концепції створення Фондового ринку планується розвиток товарної біржі, де буде відбуватися торгівля сільськогосподарською продукцією, енергетичними товарами тощо. Створення разом з інституційними інвесторами і міжнародними партнерами єдиного товарного ринку дозволить залучити на нього значно більше іноземних гравців, від чого точно виграє український бізнес і держава», – наголосив Шмигаль.

    Прем'єр нагадав, що Кабмін, ЄБРР, ACC і USAID уклали Меморандум про створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу і товарних ринках.

    «Це важливий крок для створення Фондового ринку в Україні. Наші громадяни отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий і дешевший ресурс для розвитку власних підприємств. Підвищиться рівень прозорості та якість корпоративного управління. Держава отримає збільшення інвестицій - нові робочі місця – економічний розвиток», – додав Шмигаль.

    До слова, Кабінет міністрів оголосив про старт процедури відбору керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ).

    Також вже відомо, що Державну фіскальну службу буде ліквідовано у вересні. Адже Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

    Теги: Кабмін ЄБРР економіка інвестиції торгівля бізнес фінанси Денис Шмигаль
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    Шмигаль розкрив деталі запуску Фондового ринку