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    У Канаді до боротьби з чумою свиней долучать собак

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    У Канаді до боротьби з чумою свиней долучать собак

    Сьогодні у Канададі діє 15 підрозділів із собаками-пошуковиками

    Канадський уряд інвестує 31 млн дол. для збільшення кількості собак-пошуковиків у аеропортах, щоб запобігти нелегальному ввезенню м’ясних продуктів на територію країни. Про це повідомляє Канадське агентство з інспекції харчових продуктів, передає УНН.

    Кошти підуть на створення 24 додаткових підрозділів із собаками-пошуковиками.

    Сьогодні у Канададі діє 15 відповідних підрозділів.

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    «Незаконно імпортоване м’ясо та м’ясні продукти з країн, які постраждали від африканської чуми свиней, є одним з найбільших ризиків для проникнення цієї хвороби у Канаду» – сказано в прес-релізі організації.

    Також повідомляється, що з 30 квітня по 1 травня 2019 року Канада проведе перший міжнародний форум, присвячений боротьбі з АЧС. Він пройде в Оттаві.

    «Хоча в Канаді не було зареєстровано жодних випадків АЧС, країна намагається співпрацювати з іншими державами, щоб зупинити поширення вірусу в Азії та Європі», - йдеться у повідомленні.

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