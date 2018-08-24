У чотирьох областях України зафіксовано спалахи африканської чуми свиней



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В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів з 16 по 22 серпня зареєструвала на території Полтавської, Сумської, Черкаської та Одеської областей шість випадків захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).

Згідно з повідомленням на сайті Держпродспоживслужби, АЧС зареєстрована в СТОВ «Промінь» с.Деревки, СФГ «Перлина» с.Карпиловка (обидва - Полтавська обл.), СТОВ «Світанок» с.Хрестителево, в особистому підсобному господарстві жителя с.Старий Коврай (обидва - Черкаської обл.), в особистому підсобному господарстві жителя с.Очкіно (Сумської обл.) і ТОВ «Агропрайм Холдинг» с.Каракут (Одеської обл.).

З метою координації дій щодо локалізації та ліквідації спалахів АЧС проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при відповідних районних державних адміністраціях, рішенням яких затверджені плани з ліквідації АЧС, визначені межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Нагадаємо, з 27 по 31 липня в Україні зафіксовано п'ять випадків АЧС.