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    У Канаді почалася друга хвиля пандемії коронавірусу

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    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо - У Канаді почалася друга хвиля пандемії коронавірусу
    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

    Ситуація погіршиться, якщо люди не будуть дотримуватись загальним рекомендаціям, – Трюдо

    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна вступила в другу хвилю пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

    За його словами, друга хвиля виникає в чотирьох великих провінціях країни.

    «Ми знаходимося на межі падіння, яке може бути набагато гірше весни. У нас є можливість взяти цю другу хвилю під контроль. Я знаю, що ми можемо це зробити», – сказав Трюдо.

    Число випадків Covid-19 в Канаді за останні дні різко зросла: в середньому за останній тиждень щодня реєструвалося 1123 нових випадки в порівнянні із середнім щоденним показником в 380 випадків в середині серпня.

    Згідно з останніми урядовими даними, загальна кількість інфікованих досягла 147 753 осіб.

    Нагадаємо, що європарламент планує відкрити центр тестування на коронавірус.

    Канада коронавірус
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