У Канаді почалася друга хвиля пандемії коронавірусу



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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Ситуація погіршиться, якщо люди не будуть дотримуватись загальним рекомендаціям, – Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна вступила в другу хвилю пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, друга хвиля виникає в чотирьох великих провінціях країни.

«Ми знаходимося на межі падіння, яке може бути набагато гірше весни. У нас є можливість взяти цю другу хвилю під контроль. Я знаю, що ми можемо це зробити», – сказав Трюдо.

Число випадків Covid-19 в Канаді за останні дні різко зросла: в середньому за останній тиждень щодня реєструвалося 1123 нових випадки в порівнянні із середнім щоденним показником в 380 випадків в середині серпня.

Згідно з останніми урядовими даними, загальна кількість інфікованих досягла 147 753 осіб.

Нагадаємо, що європарламент планує відкрити центр тестування на коронавірус.